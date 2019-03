Superlative gilt es spärlich einzusetzen, man weiss das, und doch darf festgehalten werden: Tom Lüthi gab am Sonntagabend in Katar mit dem wilden Ritt auf Rang 2 eine eindrucksvolle Bewerbung als «Comeback des Jahres» ab. Nach einer Saison unter dem Pleiten-und-Pech-und-Pannen-Motto in der MotoGP war er der grosse Absteiger gewesen, er galt als Versager und Verlierer, weil er nicht nur gnadenlos hinterherfuhr, sondern nicht einmal einen einzigen WM-Punkt eroberte.