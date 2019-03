«Meine Erfahrung ist sicher ein Pluspunkt.» Mit Weitsicht und Cleverness regelmässig in die Top 5 fahren – so stellt er sich den Verlauf des Jahres vor. Zum grossen Favoritenkreis gehören neben ihm unter anderem auch Brad Binder, Sam Lowes, Luca Marini, Lorenzo Baldassarri und Alex Marquez, Bruder von Moto-GP-Superstar Marc Marquez.

Heftiger Sturz am Freitag

Am Freitag allerdings erlitt der Routinier einen Dämpfer, als er im Abendtraining in Doha erstmals dieses Jahr stürzte. Es war ein heftiger Abflug und sah übel aus, zumal Lüthi beinahe noch von Bo Bendsneyder überfahren worden wäre. «Das ist überhaupt kein Drama, es geht mir gut. Ich habe einfach ein bisschen zu viel riskiert», sagt Lüthi am Freitagabend hinter seiner Box in Doha.

Er wirkt trotz des Unfalls entspannt und sagt, das Team sei auf einem sehr guten Weg. «Wir sind schnell, das haben wir bewiesen.» Auch sein Teamkollege, der Deutsche Marcel Schrötter, überzeugte zuletzt. Und seinen Humor hat Lüthi ohnehin nicht verloren: «Nun weiss ich auch, wie sich ein Sturz auf diesem Töff anfühlt.»

Zu stark unter Druck setzt sich Lüthi nicht, in den ersten Rennen will er sich wieder an die Moto2 herantasten. «Man darf keine Wunderdinge erwarten, aber ich bin sicher, dass wir uns weiter steigern können.»

Spitzenplatzierungen liegen für ihn auf jeden Fall drin. Wie in seiner letzten Saison in der zweithöchsten Kategorie, als er 2017 in 16 Rennen gleich zehnmal aufs Podest fuhr und zwei Siege feierte.

Mit 16 Triumphen und 57 Podestplätzen in 267 Rennen sowie dem WM-Titel 2005 in der 125er-Kategorie als unbekümmerter Jungspund gehört Lüthi zu den erfahrensten und erfolgreichsten Moto2-Fahrern. Er sagt: «Es ist Zeit, wieder positive Schlagzeilen zu schreiben.»