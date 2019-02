Alfa Romeo Racing überraschte am Tag der Präsentation des Autos für die Saison 2019 damit, dass der Name Sauber doch noch auf dem Chassis zu finden ist. Auf dem Seitenkasten steht «Sauber Engineering» geschrieben, auf dem Heckspoiler prangt das Schweizer Kreuz. Der Name Sauber fährt also in Zukunft weiterhin mit. Anfang Februar hatte der Formel-1-Rennstall bekanntgegeben, dass Sauber nicht mehr Teil des Namens sein wird.