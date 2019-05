«Das Glamour-Leben interessiert mich gar nicht»

Es war eine Saison ohne einen Sieg. In einem Team, das nichts anderes kennt als Siege. Lewis Hamilton krönte sich 2018 zum fünften Mal zum Weltmeister, Mercedes holte zum fünften Mal in Serie den Konstrukteurstitel. Und er war der Chancenlose, derjenige, der um seine Zukunft zittern musste: Valtteri Bottas, 29, aus Nastola im Süden Finnlands, 2017 aufgestiegen von Williams. Er bekam noch einmal eine Chance für ein Jahr. Und nutzte sie in den ersten vier Rennen eindrücklich. Am Donnerstagabend sitzt er im oberen Stock des Mercedes-Motorhomes im Fahrerlager von Montmeló und sagt: «Es ist nicht der Zeitpunkt, Druck zu spüren, sondern zu geniessen.»