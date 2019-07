90 Minuten fahren, 180 Minuten labern

Dieses späte Ende ist weder des Sports noch dieses GP von Österreich würdig, der geradezu atemberaubend verlaufen ist. Es wirkt an diesem Tag in der Steiermark, als hätte das Gejammere der letzten Tage die Renngeister geweckt. Die Formel 1 ist langweilig. Am Boden. Tot. Was war nicht alles zu hören. Dann wird die Totgeglaubte am Sonntag mit aller Kraft und eineinhalb Stunden lang wachgerüttelt.

Spannung, Drama, packender Kampf um den Sieg - plötzlich sind alle Zutaten da. Und Mercedes, diese lähmende Übermacht, spielt erst noch eine Nebenrolle. Der Red-Bull-Ring ist die Bühne von zwei 21-Jährigen, von Verstappen und Leclerc.

Spielberg im Max-Fieber

Verstappen hat sich in seinem Red Bull in den letzten Runden auf wundersame Weise herangepirscht an den Ferrari. Dabei war er beim Start erst einmal stehen geblieben, Leergang statt Vollgas. Und nun also geht es doch noch um den Sieg. Alles andere hätte auch nicht zu dieser Kulisse gepasst, zu dieser orangen Wand, die sich aufgebaut hat auf den Tribünen um die Piste. Spielberg ist im Max-Fieber.

Das kann motivieren, anstacheln. Bei Verstappen führt es dazu, dass er sich entsinnt, dass er ja einst der Mad Max war, der Verrückte. Also bedient er sich in der 69. Runde kurzerhand seiner Brechstange, die bereits leicht verstaubt war.