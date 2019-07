Wie ein Vater drei Wunder-Läufer grosszog

Wer wissen will, wie jeder der Brüder Henrik, Filip und Jakob zum Europameister über 1500 m werden konnte, muss mit den Zimtschnecken beginnen. Die Episode offenbart beispielhaft, wie die Familie tickt. Darum also die Zimtschnecken-Episode: Es weihnachtet, Vater Gjert, Mutter Tone und ihre sechs Kinder – Nachzügler William ist da noch in den Sternen – backen Zimtschnecken.