Schlussfeuerwerk hier, Mattscheibe dort

Noch fast wichtiger aber ist für die Könizerin die Gewissheit, dass sie wieder schnell laufen kann. Denn nach einem schwachen Saisonstart ist sie ins Zweifeln geraten – und hat deshalb einen alten Bekannten aufgesucht. In den letzten zwei Wochen arbeitete sie in Bern mit ihrem Jugendtrainer Jacques Cordey. Er sagt, so verunsichert habe er Kambundji noch nie gesehen. Also legte Cordey den ­Fokus aufs Wesentliche.

Für ihn waren das drei Aspekte: Hüftstabilität, Fussvorspannung und die Vorgabe, dass sie in der fliegenden Phase den Oberkörper nicht zu hoch hält. Die Massnahmen verfehlten ihre Wirkung nicht: Jener Rennteil, in welchem Kambundji die Höchstgeschwindigkeit erreicht, hat bis anhin nicht funktioniert. In Bern aber sorgt sie in der zweiten Phase des Laufs für die Differenz und siegt 28 Hundertstel vor der Niederländerin Jamile Samuel.

Mässige Elite

«Es ist das erste Mal, dass ich in dieser Saison nach einem Lauf wirklich ein gutes Gefühl habe», sagt Kambundji. Noch immer strahlt sie, derweil sich Dutzende Kinder um sie scharen, ihr Zettel und Stifte entgegenstrecken. Es ist ein Glücksfall für die Organisatoren, sorgt das Aushängeschild für das Highlight an diesem schönen Sommerabend. Das junge Team um die Co-Direktoren Matyas Kobrehel und Alain Croisier haben es geschafft, praktisch die gesamte Schweizer Elite für die zweite Ausgabe ihres Meetings zu engagieren.

Deren Auftritt allerdings fällt zwiespältig aus: Abgesehen von Kambundji vermögen nur Julien Wanders und Lea Sprunger einigermassen zu überzeugen. Der Langstreckenläufer stellt beim Schnelligkeitstest über 1500 m in 3:39,30 eine neue Bestzeit auf, die Doppel-Europameisterin siegt über 400 m Hürden trotz eines ungewollten Schrittwechsels vor der neunten Hürde mit der Saisonbestleistung von 55,13 Sekunden. Zuletzt weilte Sprunger in Holland bei ihrem Coach Laurent Meuwly. «Es waren zehn harte, schwierige Tage, aber ich bin auf dem richtigen Weg», meint sie. Das kann ihr Trainingspartner Kariem Hussein noch nicht von sich behaupten. Der Hürden-Europameister von 2014 wird in 49,95 nur Vierter.

Starker Nachwuchs

Dafür zeigen die Nachwuchsathleten einmal mehr ihr grosses Potenzial auf. Stabhochspringerin Angelica Moser siegt mit 4,56 m – mit derselben Höhe wurde sie im Juli U-23-Europameisterin. Für weitere Ausrufezeichen sorgen mit Delia Sclabas und Simon Ehammer ebenfalls zwei Nachwuchs-Titelträger. Die U-20-Europameisterin über 1500 m läuft die 600 m in 1:26,63, stellt damit einen U-20- und U-23-Schweizer-­Rekord auf. Sie wird nun die WM-Limite über 1500 m ins Visier nehmen. Zwar fehlen ihr dafür knapp vier Sekunden. «Aber mit einem sehr guten Rennen ist es möglich, diese zu unterbieten», meint die Kirchbergerin.