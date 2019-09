Kein Dessert für Noemi Zbären

Der letzte Eindruck sollte in ihrem Fall nicht überbewertet werden. Denn das Rennen über die 100 m Hürden am Sonntag in Bellinzona, es ist Noemi Zbären überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen. «Dabei hatte ich mich sehr gut gefühlt», sagt sie. «Aber dann konnte ich in der zweiten Hälfte zu wenig aggressiv laufen und habe dadurch einiges verloren.»