Alex Wilson so schnell wie noch nie

Alex Wilson galt lange als schneller Sprinter – mit noch schnellerem Mundwerk. Vor dieser WM-Saison behauptete er gar keck, die 200 m unter 20 Sekunden sprinten zu können. Eine Zeit notabene, wie sie nur die Ausnahmekönner der Szene erreichen. Heute Nachmittag in La Chaux-de-Fonds lieferte der Basler den Coup auf der Bahn tatsächlich nach: In 19,98 Sekunden (1,5 m/s) wurde er gestoppt, reckte die Arme und schrie die Freude so weit über das Stadion, dass selbst die Kühe in unmittelbarer Strecke aufschauten. Zurzeit ist Wilson damit der achtschnellste 200-m-Läufer, unmittelbar vor Weltmeister Guliew.