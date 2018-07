Wieder Bronze – Sclabas legt nach

Klar, schnell laufen wollte sie und die bestmögliche Leistung zeigen. So hatte es Delia Sclabas im Vorfeld der U-20-WM formuliert. Nun lässt sich festhalten: Die 17-Jährige aus Kirchberg hat ihre Ziele übertroffen. Am Sonntag gewann sie in 4:11,98 über 1500 m die Bronzemedaille als beste Europäerin hinter der Äthiopierin Alemaz Samuel und der Kenianerin Miriam Cherop. Es handelt sich um das zweite Edelmetall für Sclabas; am Donnerstag ist sie in Tampere (FIN) über 800 m bereits Dritte geworden.

So erfolgreich wie nie zuvor

«Ich habe keine Worte, um mein Glück auszudrücken», meinte sie. Mit ihrer Bestzeit von 4:10,10 – aufgestellt vor einer Woche an der Athletissima – war sie als Nummer 5 in den Wettkampf gegangen. «Deshalb wusste ich, dass ich nur eine Chance habe, wenn ich von Anfang an Vollgas geben würde.»

Nun, Sclabas lief in ihrem fünften Rennen in sechs Tagen von Beginn an in den vordersten Positionen, die Schlussrunde nahm sie in einer vierköpfigen Spitzengruppe in Angriff. Nun darf sie kurz verschnaufen, ehe in drei Wochen das nächste Highlight anstehen wird: An der Elite-EM wird Sclabas über 1500 m laufen – mindestens. Denn in Tampere hat sie auch die Limite über 800 m deutlich unterboten.

Ein Erfolg war die U-20-WM auch für Simon Wieland, den zweiten Berner Teilnehmer. Im Speer-Final erreichte er 70,51 m. Damit blieb er nur 33 cm unter seinem persönlichen Rekord, den er am Tag zuvor in der Qualifikation aufgestellt hatte, und wurde unter zwölf Finalisten Achter.

Swiss Athletics kann auf die ­erfolgreichsten U-20-Titelkämpfe in der Geschichte zurückblicken. Seit der Premiere 1986 hatte die Schweiz sechs Medaillen gewonnen. Jetzt kamen dank Sclabas, Yasmin Giger (über 400 m Hürden) und Simon Ehammer (im Zehnkampf) gleich vier bronzene Auszeichnungen dazu. (Berner Zeitung)