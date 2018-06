Spirig tritt in Bern an

Es ist eine ereignisreiche Woche für Nicola Spirig: Am Donnerstag tritt die Olympiasiegerin von 2012 und Olympiazweite von 2016 zum Mixed-Staffel-Triathlon in Nottingham an.

Es handelt sich um den ersten Qualifikationswettkampf dieses Formats hinsichtlich der Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Und dort möchte die 36-jährige Zürcherin sowohl mit dem Team als auch im Einzel an den Start gehen.

Nur drei Tage nach ihrem Einsatz in Nottingham wird Spirig dann nach Bern reisen, um erstmals am Frauenlauf teilzunehmen. Damit wächst das Elitefeld über 5 Kilometer von einem Trio zu einem Quartett an. Spirig wird sich am Sonntag mit Lokalmatadorin Maja Neuenschwander, der letztjährigen Siegerin Fabienne Schlumpf und Martina Strähl, die jüngst am Grand Prix triumphierte, messen. (mob)