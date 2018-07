Selbstvertrauen en masse

Ein bisschen müde fühlte sich Mujinga Kambundji. Was irgendwie verständlich ist, durchbrach sie doch am Freitagabend über 100 Meter ihre eigene Schallmauer von elf Sekunden zum ersten Mal. Deshalb gönnte sich Kambundji am Samstag eine Pause und verzichtete an der Schweizer Meisterschaft auf den Lauf über 200 Meter. Es ist Beleg für das ­hohe Niveau der helvetischen Leichtathletik, konnten die Zuschauer in Zofingen trotz Abwesenheit der Ausnahmeathletin aus Köniz aussergewöhnliche Leistungen bestaunen.

Allerdings waren es für einmal die Männer, welche die Aufmerksamkeit auf sich zogen – vor allem zwei Basler: Jason Joseph und Alex Wilson. Ersterer verbesserte den Landesrekord von Andreas Kundert über 110 m Hürden in 13,39 um zwei Hundertstel, Letzterer seinen eigenen über 200 m in 20,14 und um elf Hundertstel.

Das Musterbeispiel

Im Oktober wird Joseph erst 20-jährig, diese Saison rennt er erstmals über die hohen Hürden – was zeigt, wie gross sein Potenzial ist. Bereits am Citius-Meeting Mitte Juni in Bern deutete der Gymnasiast mit seinen 13,46 an, dass der Landesrekord in Bälde fallen könnte. «Ich habe stets eine positive Einstellung, und wegen meiner langen Beine wusste ich, dass mir die Umstellung auf die hohen Hürden nicht so schwerfallen würde», sagt er. Der Teenager strotzt vor Selbstvertrauen, er ist ein Musterbeispiel jener Generation Schweizer Leichtathleten, die nicht bloss mit den Grossen mitlaufen will.

Und so sagt Joseph relativ entspannt, dass er gehofft habe, an der Schweizer Meisterschaft eine Rekordzeit zu laufen. Der Exploit gelang ihm bereits im Halbfinal, im Final war er dann nochmals eine Hundertstelsekunde schneller; aber wegen des starken Rückenwindes von 2,2 Metern pro Sekunde wird diese Zeit nicht gewertet. Nun ist er die Nummer 10 Europas, womit der EM-Final in die Nähe des Machbaren rückt. Dafür werde er allerdings Gas geben müssen, sagt Joseph und lächelt. «Aber das heute war auch noch nicht das Schnellste, was ich laufen kann.»

Der denkbar knappe Sieg über 100 m vom Freitag – Alex Wilson blieb nur drei Hundertstel vor Silvan Wicki – gab ihm zu denken. Deshalb wollte er über die halbe Bahnrunde nichts dem Zufall überlassen und allen zeigen, wer der Schnellste im Land ist. Und Wilsons Plan ging auf. Nach einem verhaltenen Start drehte er auf der Geraden auf und entledigte sich dadurch der Konkurrenz klar. Seit Saisonbeginn hat er seinen Bestwert bereits viermal verbessert. Und mit seinem letzten Auftritt über die halbe Bahnrunde vor der EM erfüllte er nun auch die Vorgaben seines Trainers. Dieser hatte von ihm gefordert, hinsichtlich Berlin zu den zwei schnellsten 200-m-Läufern Europas zu gehören. Schneller ist in diesem Jahr nur der türkische Weltmeister Ramil Guliyev gelaufen.

EM-Gold als Ziel

Wilson hatte bereits zu Saisonbeginn angekündigt, im Olympiastadion Edelmetall gewinnen zu wollen. Weil das sein Plan so vorsieht. Seit er sich vor rund zwei Jahren einer Trainingsgruppe in London angeschlossen hat, lautet die Losung: Aufbau im ersten, Zuschlagen im zweiten Jahr. Und Wilson ist überzeugt, dass er noch schneller laufen kann, als er das in Zofingen tat. Deshalb hält er unmissverständlich fest: «Ich will den EM-Titel.»

Bereits am Mittwoch wird der Basler mit jamaikanischen Wurzeln in Bellinzona über 100 m laufen – ebenso wie Mujinga Kambundji. Das Meeting im Tessin ist bekannt für schnelle Zeiten – es gibt schlechtere Vorzeichen für einen Wettkampf. (Berner Zeitung)