Schlumpf triumphiert beim Frauenlauf

Sie reise ohne Erwartungen nach Bern, sagte Fabienne Schlumpf am Freitag. Allerdings mit allerhand schönen Erinnerungen. Im Vorjahr hatte die Zürcherin den Schweizer Frauenlauf gewonnen, reüssierte damit als erst vierte Schweizerin in der 31-jährigen Geschichte des Anlasses. Doch wegen einer Sehnenentzündung im rechten Fuss musste Schlumpf nun fast einen Monat pausieren, nahm das Lauftraining erst vor zweieinhalb Wochen wieder auf. Deshalb wusste sie nicht so recht, was sie von sich in Bern erwarten dürfte.

Nun, nach dem 5-km-Rennen lässt sich festhalten: Schlumpf ist wieder fit - und wie. Den Belastungstest besteht die 27-Jährige mit Bravour. Nach 16:43 Minuten läuft sie solo auf dem Bundesplatz ins Ziel ein. Schlumpf teilte ihre Kräfte gut ein, sie bildete zusammen mit Nicola Spirig und Krisztina Papp von Beginn weg das Führungstrio. Doch hatte man stets den Eindruck, dass sie noch zulegen könnte, wenn es sein muss. Und so verabschiedete sich Papp nach 3,2 km und als Schlumpf 600 m später das Tempo verschärfte, musste auch Spirig abreissen lassen.

Die Triathlon-Olympia-Siegerin von 2012 und Olympia-Zweite von 2016 nahm erstmals am Frauenlauf teil. Weshalb sie nicht genau gewusst habe, wie lange das Rennen noch dauern würde, hielt sie später fest. Doch Spirig vermochte auf den letzten Metern nochmals Kräfte freizusetzen und ihren zweiten Platz gegenüber Papp zu verteidigen.

Eine herbe Enttäuschung gab es für Maja Neuenschwander. Die Marathon-Landesrekordhalterin aus Rubigen musste nach dem Einlaufen wegen muskulären Problemen forfait erklären. Bereits in den Tagen zuvor hatten mit GP-Siegerin Martina Strähl und U20-Europameisterin Delia Sclabas zwei prominente Läuferinnen ihre Teilnahme am 5-km-Rennen abgesagt.

Über 10 km reüssierte die Bündnerin Nina Zoller in 37:59 Minuten. Sie verwies die Emmentalerin Daniela Aeschbacher (38:03) und Céline Aebi aus Utzenstorf (38:11) auf die Plätze 2 und 3. Insgesamt nahmen 14064 Läuferinnen am 32. Frauenlauf teil.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)