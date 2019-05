Revolutionär oder schon gaga?

Kein «Spiel ohne Grenzen»

Der Widerstand am Track’Athlon ging auch von Schweizern aus: den Chefs von «Weltklasse Zürich». Als Co-Präsident Andreas Hediger erstmals vom besonderen Fünfkampf hörte, erinnerte er sich an seine Jugend. «Spiel ohne Grenzen» war damals eine beliebte TV-Show. Was Hediger mit dieser Anspielung ungesagt sagt: Er hält den Track’Athlon nicht für revolutionär, sondern eher für gaga.

DNA-Entwickler Marcel Wakim kennt seinen prominenten Zürcher Kritiker, weil er sich immer wieder mit Hediger austauscht. Doch die Ideen von Wakim und seinem Team sind auch darum revolutionär, weil sie wesentliche Aspekte der Leichtathletik durch andere ersetzen wollen. Der wichtigste: Die Basis soll das Team sein – und in dieser klassischen Individualsportart gerade nicht der einzelne Athlet.

Das DNA-Projekt will den Fokus aufs Team statt den Einzelnen richten – und Zuschauer besser führen.

Grund für diesen Wandel ist die Erkenntnis, dass sich in der Leichtathletik zwar viele Formate finden, in denen der Beste gesucht wird, das Team aber – von Ausnahmen abgesehen – kaum je im Zentrum steht. Ein anderer zentraler Punkt des DNA-Projekts: Es will die Fixierung auf Leistung aufbrechen, der Leichtathletik also ihren verengten Blick auf Resultate nehmen. Der einzelne Wettkampf bzw. das einzelne Ereignis soll das Zentrum bilden und weniger der (stete) Vergleich mit der Uhr.

«Weltklasse»-Direktor Andreas Hediger schaut in seinem Büro um sich, in dem Poster von Topathleten hängen, und sagt: «Unsere Sportart zelebriert nun einmal die Individualität. Daraus bezieht sie Stärke und Faszination.» Zudem habe man in der Leichtathletik mit Staffel-Weltmeisterschaften oder Länderkämpfen sehr wohl teambasierte Formate längst etabliert. Und letztlich sei die permanente Vergleichbarkeit, also der Blick auf die tickende Uhr, nun einmal ein wesentliches Merkmal dieses Sports.