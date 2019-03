Reisen mit der britischen Koryphäe

Es ist ein Bild mit Symbolgehalt: Ruckstuhl, die Schweizer Rekordhalterin im Siebenkampf, geht selbstbewusst voran, sie kennt ihren Weg, und sie geht ihn mit einigem Stolz. Denn im Auto sitzt nicht irgendwer, sondern jene Koryphäe aus England, die Speerwurftrainer Terry McHugh eigens für sie in die Schweiz gelotst hat. Seit sich Ruckstuhl und ihr Jugendcoach im Herbst trennten, hat McHugh die Verantwortung über die komplexe Trainingsplanung übernommen. Der einstige irische Olympiateilnehmer ist bei Swiss Athletics als Speer-Nationaltrainer angestellt.

Unbeeindruckt und ruhig

Ruckstuhl ist eine der talentiertesten Mehrkämpferinnen der Welt – im Ranking von 2018 die Nummer 1 in der U-23-Kategorie, die Nummer 9 bei der Elite, und im Speerwurf die Beste, wenn man die zehn weitesten Würfe berücksichtigt. Vor eineinhalb Jahren, als sie noch als Teenager an ihrer ersten WM «der Grossen» teilnahm, liess sie sich in London nicht beeindrucken von der immensen Zuschauerkulisse und wurde Elfte. An der EM im letzten Jahr in Berlin als Neunte dasselbe.

Anlauf Richtung Autobahn und Uetliberg: Géraldine Ruckstuhl beim Speer-Training im Sihlhölzli. Foto: Fabienne Andreoli

Immer wieder erstaunt Ruckstuhl ihre meist routinierteren Gegnerinnen mit ihrer Ruhe, die den Leistungen zugrunde liegt. Das war schon vor zwei Jahren in Götzis so, dem Mekka der Mehrkämpfer, als sie noch nicht einmal 20-jährig mit 6291 Punkten Schweizer Rekord erzielte und Zwölfte wurde. Um sie herum war der leistungsmässig beste Siebenkampf je im Gang, drei Athletinnen erreichten mehr als 6800 Punkte. Für die Schweizerin war das nur eines: bester Anschauungsunterricht.

Und nun also die neue Situation: Der zeitliche Aufwand fürs Training überstieg die Kapazitäten von Rolf Bättig, der Ruckstuhl neben seinem Job auf diese Stufe geführt hatte. Dank der Erfahrungen in der Spitzensport-RS wurde aus einem einzigen Trainer ein ganzer Stab, dem neben McHugh auch Adrian Rothenbühler, ein Mehrkampf-Spezialist, und Raphael Monachon, der ehemalige Hürdensprinter, angehören. Ruckstuhl hat im Winter vorwiegend in Magglingen trainiert, sie sagt: «Das hat viele Vorteile, Masseure, Physiotherapeuten, Ärzte – alles ist da.»

«Man muss sich das vor Augen halten: Géraldine hat das Alter und Potenzial für drei Olympische Spiele.»Toni Minichiello, britischer Mehrkampf-Spezialist und BBC-Experte.

Auch diese spezielle Trainingswoche hat in Magglingen begonnen. Ruckstuhl soll weiter Fortschritte machen, deshalb hat McHugh Unterstützung geholt, internationale Unterstützung. Er sagt offen: «Damit ich mich mit meinen Ideen nicht verrenne, brauche ich Ratschläge von aussen.» Gekommen ist Toni ­Minichiello, ein charismatischer Engländer mit italienischen Wurzeln. In Sheffield hat er aus einem 13-jährigen Mädchen eine langjährige Dominatorin im Siebenkampf geformt – Jessica Ennis, Olympiasiegerin 2012, Silbergewinnerin 2016 und dreifache Weltmeisterin. Er sagt mit einem breiten Grinsen: «Ich kannte sie schon als 9-Jährige. Als sie 13 war, begannen wir zu trainieren. Und jetzt hat sie einen Adelstitel, und ich stehe hier immer noch auf dem Platz.»