Es ist Abrahams erstes Rennen über die 42,195 km seit seinem EM-Silber im August in Berlin. Und es ist das erste seit langem, bei dem er die Zeit in den Mittelpunkt stellt. Das war an der EM nicht so, an den Olympischen Spielen in Rio (7.) nicht, und in New York, wo er 2017 hervor­ragender Fünfter wurde, ist die Strecke für eine Spitzenzeit zu anspruchsvoll. Deshalb nun also Dubai: Flach, schnell, vier Spitzkehren, sonst nichts.

Rekordhalter ist Mo Farah

Mit 36 Jahren ist Abraham auch für einen Marathonläufer in einem reiferen Athletenalter, er weiss, dass er mehr Starts hinter als noch vor sich hat. Auch deshalb Dubai. Denn seit er Anfang 2016 in Seoul in 2:06:40 Stunden eine Topzeit lief und den Europarekord um nur vier Sekunden verpasste, schwirrt ihm diese Marke im Kopf herum. Und endlos viele Chancen, sie anzugreifen, bleiben ihm nicht mehr. Allerdings: Die Entwicklung hat auch auf europäischer Ebene nicht Halt gemacht, der Rekord wurde seither dreimal verbessert. Zuletzt im Oktober, als Grossbritanniens Star Mo Farah in Chicago in 2:05:11 triumphierte.

«Go hard» bedeutete für Abraham das härteste Training überhaupt – aber nicht nur. Er erzählt, dass er noch nie drei ­ganze Monate in eine Marathon-Vorbereitung investierte, nie so hohe Belastungen ins Programm einbaute wie diesmal, nie so lange und so schnelle Einheiten absolvierte wie über den Jahreswechsel. «Ich bin sehr gespannt, wozu ich nun fähig bin», sagt er.

Seine All-in-Strategie erscheint mutig. Denn als er nach Olympia den Umfang auf rund 230 Kilometer in der Woche erhöhte, büsste er den Effort schnell mit einem Ermüdungsbruch am Kreuzbein. Seither bekämpft er eine mögliche Dysbalance zwischen Belastung und Belastbarkeit mit alternativen Trainingsformen.

Als Abraham im Oktober nach Addis Abeba dislozierte, schloss er sich der einheimischen Läufergruppe an, mit der er seit 2016 jeweils unterwegs ist. Dennoch waren die letzten drei Monate speziell: «Die Trainings waren auf eine Endzeit von 2:03 bis 2:04 ausgerichtet, ich habe alle mitgemacht», sagt er nicht ohne Stolz.