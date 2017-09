Laufen fürs Gemüt

Berlin weckt selbst im kühlen Herbst Frühlingsgefühle, jedenfalls bei Maja Neuenschwander. Vor zwei Jahren legte die Bernerin den Marathon in Deutschlands Hauptstadt in 2:26:49 Stunden zurück; es handelt sich um die Landesrekordmarke. Am Sonntag nimmt sie die 42,195 Kilometer mit Ziel beim Brandenburger Tor erneut unter die ­Füsse, wenn auch unter gänzlich anderen Vorzeichen und im Wissen, dass Erfahrung nur bedingt mit dem Alter zu tun hat.

«Einen Rückschlag in dieser Dimension hatte ich zuvor nie erlebt. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte.»Maja Neuenschwander

Neuenschwander, im Januar 38-jährig werdend, sah sich tagelang mit einem Sammelsurium an düsteren Gedanken konfrontiert, nachdem sie im April den London-Marathon hatte aufgeben müssen. Es habe Momente gegeben, in denen sich das Geschehen «fast wie ein Weltuntergang» angefühlt habe, gesteht die Bernerin. Und hält im nächsten Atemzug fest, sie habe relativ ­lange gebraucht, ehe ihr bewusst geworden sei, dass kein Sportler alle seine Wettkämpfe so beende, wie er sich das vorstelle.

Mit dem Kopf durch die Wand

In London war ihr Rücken blockiert gewesen. Der vermutlich vom Ischiasnerv ausgehende Schmerz strahlte aus, Neuenschwander konnte ihre Beine fast nicht mehr anheben. «Einen Rückschlag in dieser Dimension hatte ich zuvor nie erlebt. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte.» Worauf sie es auf radikale Weise versuchte, «mit dem Kopf durch die Wand rennen» wollte, wie sie es formuliert. Die Rede ist vom Grand Prix von Bern, welchen sie Mitte Mai bestritt, weil sich der Rücken wenige Tage nach London bereits wieder besser angefühlt hatte. Es folgten ein weiteres frustrierendes Erlebnis sowie die Einsicht, Körper und Kopf «herunterfahren» zu müssen.

Mit zwei Tempomachern

Gut vier Monate später spricht die Rubigerin von der Rückkehr des positiven Laufgefühls; Anpassungen im Krafttraining hätten die Spannungen im Rücken verschwinden lassen. Wie vor zwei Jahren lässt sich Neuenschwander von Tempomachern begleiten, der Deutsche Benedikt Hoffmann und der Südtiroler Hannes Rungger sind für den Rhythmus zuständig. Ziel sei, das Rennen mit der nötigen Demut anzugehen, wieder in jene Positivspirale hineinzulaufen, die sich bis zur Finsternis in London wie von selbst gedreht habe, hält sie fest. Auf eine Zeit mag sie sich nicht festlegen. Im Gespräch jedoch wird klar, dass sie zufrieden wäre, wenn sie unter zweieinhalb Stunden bliebe. Deutschland entscheidet am Sonntag, wer in den Bundestag einzieht. Für Neuenschwander entscheidet sich am Sonntag in Deutschland, mit welcher Art Emotionen sie ihre womöglich letzte sportliche Herausforderung in Angriff nehmen wird – wie gut die Chancen stehen, dass in Berlin auch im Sommer Frühlingsgefühle aufkommen können. An der EM 2018 möchte sie fähig sein, das Maximum abzurufen. Sollte sie sich dannzumal im Bereich ihres Bestwerts bewegen, würde sie in den Kreis der Medaillenanwärterinnen aufrücken. (Berner Zeitung)