«Ich glaube, der Kopf spielt mit uns»

Wir sitzen in der Küche Ihrer Eltern in Genf. Wieso haben Sie diesen Komfort zugunsten eines Lebens in Kenia aufgeben?

Ich suchte eine gute Umgebung zum Trainieren. Das war das Wichtigste. Als ich dann in Kenia war, merkte ich, dass ich dort nicht nur gern trainiere, sondern auch lebe. Auf den Komfort kommt es nicht an.