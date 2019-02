Ein wichtiger Faktor ist die Gesundheit: Im letzten Winter kämpften Sie mit einem langwierigen Infekt, zogen sich überdies einen Misstritt zu.

Bis jetzt habe ich mich zum Glück nur ein bisschen erkältet, das ist kein Vergleich zu letztem Jahr, als es mich zweimal richtig erwischte. Und ich höre auf meinen Körper, passe auch einmal ein Training an, damit ich mich nicht verletze.

Haben Sie sonst noch etwas angepasst?

Seit letztem Sommer mache ich mehr Übungen für den Rumpf. Und ich arbeite an der Geschwindigkeit…

… was sich auszuzahlen scheint.

Ich bin noch nicht dort, wo ich im Sommer sein möchte. Aber man will sich ja immer verbessern können. Und ich denke, ich bin auf einem guten Weg, es fühlte sich gut an, auch bezüglich der Schrittlänge.

Am Wochenende treten Sie in Glasgow an, es handelt sich um Ihre Premiere an einer Hallen-EM der Elite. Mit welchen Erwartungen reisen Sie nach Schottland?

Ich will Vollgas geben, damit ich eine Runde weiterkomme. Mein Ziel ist, in Glasgow mehr als nur einmal zu laufen.

Letzten Sommer durften Sie in Berlin erstmals an einer Elite-EM antreten. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die gesammelten Erfahrungen helfen werden?

Ich weiss jetzt noch besser, dass es immer Rangeleien gibt. Da musst du versuchen, deine Position zu verteidigen, nicht dass du plötzlich dazu gezwungen bist, zu überholen, weil das sowieso schwierig ist.

Sie wurden für die Wettkämpfe über 1500 und 800 Meter selektioniert. Weshalb haben Sie sich für die zweite Disziplin entschieden?

Als ich gesehen habe, welche Athletinnen sich in welcher Disziplin angemeldet haben, war für mich klar, dass ich über 800 m bessere Chancen habe, weiterzukommen. Über 1500 m würde das schwierig werden, weil es so viele Läuferinnen gibt, die in meinem Bereich laufen.