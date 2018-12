Das Babybäuchlein zeichnet sich schon deutlich ab, wo bei Nicola Spirig sonst höchstens das Sixpack durchschimmert. Die Triathlon-Olympiasiegerin von 2012 ist momentan zwischen ihren Rollen: Einerseits zwar immer noch Profisportlerin, die trainiert, um die physischen Verluste der Schwangerschaft so gering wie möglich zu halten. Zugleich aber auch werdende Mutter, die derzeit nicht nur auf sich, sondern auch auf das neue Leben in ihrem Bauch achten muss. Die beiden Gegensätze passen zur Bandbreite von Gefühlen, die die 36-Jährige in diesem Jahr durchlebte.