Im Herbst focht sie die neue IAAF-Regel im Umgang mit Intersexuellen an, weshalb in dieser Woche der Sportgerichtshof CAS in Lausanne eine der diffizilsten Fragen des Sports beantworten muss: Wann eine Frau in der Frauenkategorie starten darf.

Die Welt ist komplizierter

Das Thema treibt den institutionellen Sport seit Jahrzehnten um, weil jeder Bub und jedes Mädchen weiss: In jungen Jahren ist ein Bub einem schnellen Mädchen allenfalls (klar) unterlegen, spätestens wenn beide die Pubertät hinter sich haben, ist der Mann der Frau (normalerweise) um Meter voraus. Als Hauptgrund sehen Wissenschaftler das Sexualhormon Testosteron. Männer haben deutlich mehr davon, es hilft, dass sie im Schnitt stärker und schneller sind.

Der Sport trägt dem Rechnung, indem er weitestgehend zwei Kategorien führt und damit dem biologischen Nachteil der Frau entgegenwirkt: Er unterteilt Athleten und Athletinnen in die Kategorien Mann und Frau. Ansonsten wären Frauen im direkten Wettstreit mit Männern fast überall chancenlos. Bloss ist die Welt komplizierter, als es der Sport regelt. Denn sogenannt Intersexuelle, auch als drittes Geschlecht bezeichnet, können sowohl männliche wie weibliche Geschlechtsmerkmale aufweisen.

Siegen im Sport künftig mehr «freaks of nature»?

Caster Semenya zählt zu diesen Menschen. Sie hat eine Vagina, aber keine Gebärmutter, sondern Hoden, die im Bauch liegen. Diese heben ihren Testosteronlevel deutlich über den Mittelwert einer biologischen Frau – was dazu führt, dass Athletinnen wie Semenya einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil besitzen.

Für den Leichtathletik-Verband ist darum klar: Verliert er vor dem CAS, werden in bestimmten Disziplinen primär Frauen gewinnen, die wie Semenya zur Welt kamen. Für Semenya und ihre Anhänger, unter anderem ihr Land und dessen Leichtathletik-Verband, ist das primär ein Schutzargument – und würde die Vielfalt des Frauseins einschränken sowie ein fundamentales Prinzip des Sports aushebeln: dass einige Menschen genetisch nun einmal von der Natur bevorteilt werden und sich im Sport folglich oft die genetisch Aussergewöhnlichsten durchsetzen. Im Englischen existiert für solche Aussergewöhnlichen der Begriff «freak of nature».