Die Superläufer fühlen sich verschaukelt

Dass er sich so direkt angesprochen fühlt, hängt mit seiner Position zusammen: Joho hat zusammen mit seinem Co-Direktor ­Andreas Hediger wesentlichen Anteil daran, wie die Diamond League ab nächstem Jahr aussehen wird. Schliesslich gehört «Weltklasse» zur Serie und ist stark daran interessiert, dass das Premiumprodukt der Leichtathletik funktioniert.

Also haben er und Hediger, zusammen mit den anderen Direktoren der Diamond-League-Meetings, seit Monaten an einem substanziellen Facelifting der Diamantenserie gearbeitet.

Dass Joho und seine Kollegen dabei absichtlich die afrikanischen Laufgrössen am Arbeiten hindern wollten, kann er locker widerlegen. Dafür beginnt er aufs Papier zu schreiben. Er rechnet vor: Bislang konnten die Athleten (und Athletinnen) fünfmal im Jahr in der Diamond League über 5000 m teilnehmen. Im neuen Format über 3000 m werden es sieben Starts sein.

Die Langstreckenläufer können künftig also gar mehr verdienen. Zumal viele von ihnen vor und nach der Bahnsaison auch auf der Strasse gutes Geld erhalten. Folglich zu behaupten, man entziehe den schnellsten afrikanischen Langstreckenläufern die Existenzgrundlage, findet Joho ziemlich dreist.

Er ist zu freundlich, als dass er es so direkt formulieren würde. Aber seine Striche unter die künftig sieben statt fünf Startmöglichkeiten erlauben keine andere Interpretation. Kommt hinzu: Jeder Veranstalter kann ab 2020 ein 5000-m-Rennen ins Programm aufnehmen, einfach nicht innerhalb der Primetime, die 90 Minuten umfasst. Weil sich in dieser Zeit 12, maximal 13 Wettkämpfe präsentieren lassen, entschieden sich die Meeting­direktoren zum Entfernen der 5000 m (bis diesen Sommer sind es 16 Wettbewerbe bei längerer Übertragungszeit).

Die Gründe für die 3000 m

Dass sich die Meetingdirektoren auf die ungewöhnliche Distanz 3000 m einigten, hängt mit drei Punkten zusammen. Erstens: Die TV-Zuschauer fanden die 13-minütigen 5000-m-Rennen oft zu langweilig, weil es meist erst in der vorletzten oder letzten Runde spannend werde. Zweitens: Die (afrikanischen) Athleten gaben in Umfragen an, sie könnten nicht 7-mal Topzeiten über 5000 m erbringen, über 3000 m aber eher. Drittens: Nicht jede Branchengrösse nutzte bislang alle fünf Startmöglichkeiten über 5000 m, schien die Bedeutung der Distanz also schon jetzt nicht mehr für derart zentral zu halten.

Offensichtlich ist nach dem Afrika-Ärger aber auch: Wenn selbst die betroffenen Athleten und ihre Funktionäre nicht erkennen, dass sich mit den neuen Regeln zumindest ihre finanzielle Situation ­verbessert, ist die Reform der ­Diamond League im Minimum ungenügend kommuniziert.

Christoph Joho wird darum noch viele Kreise auf weisse Blätter zeichnen müssen – damit sich primär die Gemüter aus den Laufländern beruhigen.