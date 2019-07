Die Spiele werfen ihre Schatten voraus

Die Wettkampfstätten seien fast oder ganz fertig, das skandalgeplagte Nationalstadion stehe im Dezember bereit. Das ist zwar zu spät für die Rugby-WM diesen Herbst, für die es ebenfalls eingeplant war, aber für Olympia lange früh genug – die Spiele beginnen heute in einem Jahr. Und dann die Umweltfragen: Tokio werde durch die Spiele den Verkauf von klimaneutralen Autos ankurbeln und den Plastikmüll um 40 Prozent reduzieren. Und an zweimal zwei Tagen, zur Eröffnungs- und Schlussfeier, werde ganz Olympia CO 2 -neutral sein.

Schätzungen zufolge kosten die Spiele das Vierfache des Budgets.

Das Wunder, mit dem Tokio den gigantischen Sportanlass der Welt für vier Tage klimaneutral macht, heisst: Emissionshandel. Gemäss Kyoto-Protokoll können reiche Länder armen Staaten Ausstossrechte abkaufen. Dann zählt das CO 2 nicht, das sie ausstossen. Die Stadt wird selber keine Emissionsrechte kaufen. Aber sie hat Sponsoren gefunden, die ihr den Ablass spenden. So darf sich Tokio ganz umsonst als Öko-Vorbild feiern.

Olympia ist im Griff der Sponsoren wie nie zuvor. 2012 in London zahlten sie umgerechnet 1,2 Milliarden Franken, in Tokio werden es 3,3 Milliarden sein. Auf die Frage, ob entsprechend mehr Tickets an Unternehmen gehen, gibt es keine Antwort. Die Organisatoren haben mit grossem Tamtam eine Lotterie durchgeführt, an der die Japaner die Rechte gewinnen konnten, teure Eintrittskarten zu kaufen, doch 90 Prozent gingen leer aus.

Ein Verkehrschaos? Kaum

Vor der Vergabe lehnten viele Tokioter die Idee ab, Olympia nach 1964 erneut nach Tokio zu holen. Oder es war ihnen egal. Inzwischen sagen die meisten «shoganai», man kann nichts machen. Und helfen mit. Für 8000 unbezahlte Jobs haben sich 20'000 Freiwillige gemeldet.

Und wenn der G-20-Gipfel im Juni in Osaka ein Beispiel dafür war, wie Japan sich für Grossanlässe rüstet, dann dürfte Bürgermeisterin Koike tatsächlich recht behalten. Dann ist nämlich nicht einmal in Tokio ein Verkehrschaos zu befürchten. Osaka wurde dichtgemacht, alle Stadtautobahnen waren für den Verkehr gesperrt. 32'000 Polizisten aus dem ganzen Land wurden in die Millionenstadt abkommandiert.