Der rennende Kaktus stiehlt allen die Show

Ja, der Hund wusste es genau. Er ist der grosse Star des diesjährigen Rennens, das 230 Kilometer durch die marokkanische Sahara führt. Die Läufer tauften den männlichen Streuner Cactus. Der Vierbeiner tauchte am Montag – die erste Etappe am Sonntag hatte er ausgelassen – plötzlich auf und rannte rund 24 Kilometer mit. Die Teilnehmer spulen während des Ultramarathons im Schnitt täglich 38 Kilometer über sechs Tage durch die sengende Hitze ab. Cactus hatte nach seinem Debüt am Montag noch nicht genug und absolvierte sowohl die Etappe am Dienstag wie auch die Königsetappe am Mittwoch über 76 Kilometer.

He did it! Cactus ran the whole long stage of 76 km ????He is in a very good shape, has eaten, drunk, he keeps running everywhere in the camp ????#MDS2019#MARATHONDESSABLES#CactusTheMdsDogpic.twitter.com/NJDo7ci6lD — MARATHON DES SABLES (@marathonDsables) 10. April 2019

Die 785 menschlichen Teilnehmer – darunter auch 13 Schweizerinnen und Schweizer – mussten die längste Etappe des Rennens am Mittwoch innerhalb von 31 Stunden absolviert haben. Cactus benötigte gerade mal 11 Stunden und 15 Minuten, einige Zeit kämpfte er sich sogar durch einen Sandsturm. Offiziell hat der Vierbeiner bisher über 85 Meilen (über 136 km) hinter sich gebracht. Für seine Leistung hat er bereits eine Medaille umgehängt bekommen.

Cactus noch ohne Wehwehchen

«Ich weiss, dass er es geniesst», wird Karen Hadfield, eine britisch-australische Hotelière aus dem Ort, wo Cactus herkommt, von NYtimes.com zitiert. Sie möchte den Hund am Samstag, wenn die letzte Etappe zu Ende geht, im Ziel in Empfang nehmen. Bis dahin verbleibt Cactus offiziell im Rennen – auch wenn er die Teilnahmegebühr von 3500 US-Dollar noch schuldig ist. Er bekommt von den Offiziellen wie auch von den Teilnehmern Wasser und Essen verabreicht. Im Gegensatz zu den Läuferinnen und Läufern scheint der Vierbeiner keine Blasen davonzutragen, berichtet eine anwesende Fusspflegerin.

Die am Marathon anwesenden Berber sind sich alle einig, dass sie so etwas noch nie gesehen haben. «Vielleicht bringen im nächsten Jahr alle Teilnehmer ihre Hunde mit», sagte ein Fahrer. Wo sich Cactus, der auch am Freitag zur Etappe angetreten war, und alle menschlichen Teilnehmer gerade befinden, können Sie via Satellit hier mitverfolgen.