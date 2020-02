Der Super-Schuh ist für Hobbyläufer gefährlich

Seit Nike 2016 einen Laufschuh präsentierte, der allein zwischen Sieg und Niederlage entscheidet, ist die Laufwelt in Aufruhr. Schliesslich verfügten Athleten ohne Swoosh über einen Nachteil: 31 von 36 Top-3-Rängen an den sechs weltgrössten Marathons von 2019 holten sich Läufer in diesem Spezialmodell. Am Freitag reagierte der Leichtathletik-Weltverband mit Regeln. Sie verbieten die neuste Nike-Entwicklung, erlauben aber anderen Produzenten, nachzulegen.