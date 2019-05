Bühne frei für die beiden Topstars

Der Grand Prix von Bern ist eine Erfolgsgeschichte. Für die 38. Austragung haben sich 32’425 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Es handelt sich dabei um die zweithöchste Zahl in der Geschichte.

Und wie es die Tradition will, werden auch heuer Topathleten am Start stehen. Neben Tadesse Abraham konnten die GP-Organisatoren Geoffrey Kamworor verpflichten.

Damit kommt es am Samstag zum Duell zwischen dem Halbmarathon-Europameister aus der Schweiz und dem Halbmarathon-Weltmeister aus Kenia. Die beiden Athleten werden heute an der Medienkonferenz (ab 10 Uhr im Livestream) über ihren Auftritt in der Bundesstadt Auskunft geben.