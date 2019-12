Bern verliert nach Penaltyschiessen, ZSC geht unter

Mann des Spiels war ausgerechnet Julian Schmutz, der im Frühling vom Seeland ins Emmental wechselte. In der 52. Minute sorgte er mit dem 3:2 – seinem zweiten Treffer an diesem Abend – für die Vorentscheidung. Derweil die SCL Tigers damit ihre Position am Strich halten, schlittern die Bieler langsam aber sicher einer Krise entgegen. Gegen Langnau kassierten sie nun die vierte Niederlage in Serie, hinzu kamen zuletzt noch das Out in der Champions Hockey League und im Cup. (mob)

Einstands-Niederlage für Pelletier in Davos

Der HC Lugano verliert bei Serge Pelletiers Einstand 2:3 in Davos. Dennoch ist es ein spezieller Tag für den kanadischeen Trainer. Er, der bereits von 1989 bis 2000 in diversen Coaching-Funktionen in Lugano tätig war, kehrt nun zurück, als neuer Headcoach und Nachfolger des entlassenen Sami Kapanen. Am Nachmittag teilt dies der Club mit, am Abend ist Pelletier bereits bei der Mannschaft in Davos. Die Niederlage in Davos kann er trotz 2:1-Führung nach zwei Dritteln nicht verhindern.

Im Gegenteil: Eine missglückte Coach's Challenge Pelletiers entscheidet gar die Partie indirekt zu Gunsten des Gegners. Als die Bündner durch Fabrice Herzog zum 2:2 ausgleichen, greift Luganos neuer Headcoach ein, will das Tor auf ein vorangegangenes Offside prüfen lassen. Die Linienrichter überprüfen die Szene und bleiben beim On-Ice-Entscheid: Tor. Dies hat gemäss Regeln zur Folge, dass Pelletier wegen Spielverzögerung eine 2-Minuten-Strafe kassiert, Davos nutzt das folgende Powerplay durch Félicien Du Bois zum 3:2-Siegtreffer. Der Entscheid bei der Coach's Challenge ist umstritten, da zwei mögliche Offside-Fälle hätten untersucht werden können. (kk)

Fribourg stürmt, Genf gewinnt

Nach dem 0:3 gegen die ZSC Lions hat Christian Dubé bei Fribourg jede Reihe neu zusammengesetzt. Auch musste er ohne Topskorer David Desharnais auskommen. Er verletzte sich im Spiel gegen die Zürcher, weil er von einem Mitspieler ungewollt über den Haufen gefahren worden war. Letztendlich genutzt haben die Umstellungen aber nicht: Fribourg verlor gegen Genf 0:3.

Dabei wäre ein Sieg Fribourgs nicht unverdient gewesen. Den Genfern entglitt im zweiten Drittel das Spieldiktat komplett. Dies, nachdem im ersten Drittel Servette durch Treffer von Bozon, der nach vier Spielsperren zurückkehrte, und Tömmernes in Führung ging. So mauerte Genf und Gottéron stürmte ab der 20. Minute. Nur der Ladehemmung von Fribourg hatten die Genfer es zu verdanken, dass sie sich unbeschadet ins dritte Drittel retten konnten. In diesem das gleiche Bild: Fribourg schoss aus allen Lagen aufs Tor, brachte den Puck aber nicht unter. Insbesondere Sprunger probierte es immer wieder – stets erfolglos. Es kam, was kommen musste: Genf schoss Sekunden vor dem Ende das 3:0. Genf gewinnt somit zum ersten Mal in dieser Saison gegen Gottéron. Die Freiburger müssen derweil schleunigst die Ladehemmung loswerden, wenn sie wieder einmal einen Sieg feiern wollen. (nih)

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: