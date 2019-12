Stickney hat auch genug von Lausanne

Als der US-Milliardär Ken Stickney 2016 in Lausanne antrat, verkündete er lauthals, er wolle den LHC «zum besten Club Europas» machen. Nun hat er es sich offenbar anders überlegt. Gemäss «24 heures» will er den Club verkaufen, interessiert sein soll eine Gruppe, die vom tschechischen Ex-Spieler Petr Svoboda (53) repräsentiert wird. Svoboda erlangte Berühmtheit, weil er 1998 den Olympiafinal in Nagano gegen Russland das einzige Tor erzielte. Inzwischen ist er als Spieleragent tätig, vertritt unter anderem den Schweizer Denis Malgin. Svoboda wurde in den letzten Wochen mehrmals in Lausanne gesichtet.