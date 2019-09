Scharfschütze aus der NHL bald beim SCB zu Gast

In der NHL wird oft lange um einen Kontrakt verhandelt, zum Teil über den Meisterschaftsstart hinaus. Derzeit sind unter anderen Patrik Laine, der Nummer-2-Draft von 2016, sowie das Management der Winnipeg Jets in einen Vertragspoker involviert. Daher kann sich der 21-Jährige nicht mit den Jets auf die am 2. Oktober beginnende NHL-Spielzeit vorbereiten. Laines Agent fragte deshalb bei SCB-Trainer Kari Jalonen an, ob sein Klient mit dem Schweizer Meister mittrainieren dürfe. Laine hatte 2016 zum von Jalonen gecoachten finnischen WM-Silber-Team gehört.