Mit 1000 Schutzengeln in die 2. Karriere

Der ungeschliffene Diamant

Mitten in der Saison 2017/2018 fand Grossniklaus bei Servette Unterschlupf. Es hiess, er könne bleiben, wurde dann aber doch nicht weiterbeschäftigt – und stand im Sommer auf einmal ohne Club da. Und so machte er einen Schritt rückwärts, um wieder in die Spur zu gelangen. Beim zweitklassigen Olten entwickelte sich der Verteidiger zum Leistungsträger, die Verantwortlichen hätten ihn gerne gehalten, einige reagierten nach dem Abgang zu den SCL Tigers verärgert. Was für Grossniklaus einem Gütesiegel gleichkommt.

In Langnau ist der einstige Junioren-Nationalspieler einer von zehn Verteidigern, die sich um die sechs, sieben Plätze in der Abwehr balgen. Sportchef Marco Bayer meint, der Zuzug habe intakte Chancen. «Er ist ein ungeschliffener Diamant, mit dem wir intensiv im taktischen und technischen Bereich arbeiten werden.» Grossniklaus seinerseits spricht davon, seine Chance unbedingt packen zu wollen.

Mitte 20, hat er nicht nur einen fürchterlichen Unfall hinter sich, sondern auch beim grossen SCB gelernt, er ist von Arno Del Curto gedrillt worden, hat mit Chris McSorley am Verhandlungstisch gesessen. «Ich habe schon vieles erlebt», sagt Grossniklaus. An Langnau schätzt er das Beschauliche, das Familiäre. Manchmal auch das Angenehme. Zum Einstand musste er nicht wie anderswo vor versammelter Belegschaft ein Lied singen. Mit einem spendierten Essen während des Teamausflugs letzte Woche in München kam er vergleichsweise billig weg.