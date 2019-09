Kontinuität und Konkurrenzkampf beim Meister

Kari Jalonen ist im Januar zur Welt gekommen. Was selbstverständlich nichts mit Zufall zu tun hat. Der Monat ist dem römischen Gott Janus gewidmet, der in der Mythologie zwei Gesichter hat.

Die Wesensart des Vielgesichtigen ist dem Trainer des SC Bern nah. Es gibt den Kari Jalonen, der in der Garderobe vor den Spielern tanzt, sich gar in der Meisternacht der Young Boys unter die feucht-fröhliche Menge mischt, mit Journalisten abklatscht, offenherzig über Taktik, Familiäres und Saunagänge spricht. Und es gibt den Kari Jalonen, der kühl und starrsinnig und in sich gekehrt ist, dessen Augen hinter der Nickelbrille das Gegenüber kaum eines Blickes würdigen. Und der am liebsten gar nichts sagt.