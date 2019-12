Moser entscheidet Berner Derby, ZSC beeindruckt

Den Führungstreffer hatten die Bündner im ersten Drittel in Überzahl durch Fabrice Herzog erzielt, der ein magistrales Zuspiel von Benjamin Baumgartner unhaltbar ablenkte. Für den begabten Österreicher, der letzte Woche an der U-20-B-WM Topskorer war und massgeblichen Anteil am Aufstieg hatte, war es bereits der 12. Assistpunkt in der Saison.

Ausgelöst worden war die Zuger Erfolgsserie übrigens indirekt ebenfalls durch den HCD. Nach einer 4:5-Heimniederlage gegen die Bündner nach einer defensiv liederlichen Leistung hatten die Zuger eine ausführliche Teamsitzung abgehalten. (mke)

Vier Shorthander und ein Tessiner Lebenszeichen

Die Entlassung von Trainer Sami Kapanen schien Lugano vorerst eher zu beflügeln, denn zu lähmen. Nach nur drei Siegen in den letzten 14 Spielen unter dem Finnen besiegten die Südtessiner den EHC Biel 6:3. Die Zuschauer erlebten dabei ein verrücktes Schlussdrittel, in dem alle Tore per Shorthander fielen. Zuerst das 3:3 durch Biels Ramon Tanner, der seinen ersten Saisontreffer erzielte, dann das 4:3 durch Alessio Bertaggia und dann in den Schlussminuten durch Romain Loeffel und Alessandro Chiesa, als Biel zusätzlich Goalie Elien Paupe durch einen weiteren Feldspieler ersetzt hatte.

Der Schwede Linus Klasen, unter Kapanen nicht immer gesetzt, hatte schon nach 27 Sekunden das 1:0 erzielt, nach acht Minuten erhöhte Romain Loeffel im Powerplay. Die Seeländer kassierten im Startdrittel nicht weniger als fünf kleine Strafen, Lugano konnte aber nur eine davon verwerten und wurde kurz nach Beginn des Mittelabschnitts durch Jason Fuchs und Mike Künzle bestraft. Neun Sekunden vor Ende des Mitteldrittels traf dann wieder Loeffel zum 3:2, direkt nach einem gewonnenen Bully von Jani Lajunen.

Ambri bleibt eine Heimmacht

In einer gehässigen Partie mit deutlich über 100 Strafminuten festigte Ambri-Piotta den Status als Heimmacht. Das 3:2 gegen die Lakers war der fünfte Heimsieg in der Valascia in Serie, die St. Galler sind dagegen auch im achten Auswärtsspiel de suite sieglos geblieben. Der letzte Erfolg fernab heimischen Eises datiert vom 18. Oktober und kam in Zug zustande. Zum Matchwinner avancierte Dominic Zwerger per Shorthander, es war sein achter Saisontreffer.

Kevin Clark brachte den Gast mit seinem 16. Saisontreffer in Führung, der Nordamerikaner ist damit hinter Zugs Gregory Hofmann der zweitbeste Torschütze der Liga. Genau 20 Minuten und 2 Sekunden hatte der Vorsprung Bestand, dann sorgten innert 34 Sekunden Michael Fora und Matt D’Agostini für die temporäre Wende zugunsten der Leventiner, die schon die letzten vier Heimspiele für sich entschieden hatten. Obwohl sie wegen total 34 Strafminuten in den ersten beiden Dritteln kaum einen Rhythmus hatten, schafften die Spieler von Jeff Tomlinson durch Nico Dünner das 2:2.