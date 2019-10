Josi bekommt das, was er wert ist

Gemäss LeBrun hatte Josis Agent 9,5 Millionen pro Saison gefordert, die Predators wollten 8,5 bezahlen. Also fand man sich in der Mitte. Zudem erhielt Josi eine Klausel, dass er nicht wegtransferiert werden kann. Der 29-Jährige, der bis 2028 unterschrieb, kann also getrost seine Zukunft in Nashville planen. Im Sommer heiratete er das Model Ellie Ottaway, das aus der Country-Metropole stammt. Wenn Josis Vertrag ausläuft, wird sein 38. Geburtstag kurz bevorstehen. Die Chance, dass er seine Karriere in der NHL beendet, dürfte also gross sein. Es sei denn, er absolviert noch eine Ehrenrunde in Bern.

Höherer Lohn als Hischier

Josi hatte im Sommer 2013 einen mit 28 Millionen Dollar dotierten Siebenjahres-Vertrag unterschrieben. Das war damals der beste Kontrakt eines NHL-Schweizers. Nun setzt er die Latte erneut am Höchsten: Vor elf Tagen hatte New Jerseys Nico Hischier einen mit 50,75 Millionen Dollar dotierten Siebenjahres-Vertrag erhalten. Aufgrund Josis konstant starken Leistungen und seiner wichtigen Rolle als Captain und Führungsspieler war er für Nashville in den vergangenen Jahren eher zu günstig. Der Berner entschied sich damals für eine längere Vereinbarung, um Sicherheit zu haben. Auch, weil er schon einige Gehirnerschütterungen gehabt hatte.

Wenn er dereinst die Schlittschuhe an den Nagel hängt, wird Josi in der NHL brutto über 100 Millionen Dollar verdient haben. Davon muss man aber rund 50 Prozent für die Steuern abziehen. Wenn es noch Zweifel gegeben hatte, ob die Predators den Offensivverteidiger halten sollten, so dürfte Josi diese mit seinem starken Saisonstart zerstreut haben: In den ersten 11 Spielen skorte er 13 Punkte, auch das Team ist als Nummer 4 im Westen gewohnt solide gestartet. Unter seiner Führung soll Nashville zum erstmaligen Stanley-Cup-Sieg in der Clubgeschichte kommen. 2017 scheiterten die Predators im Final an Pittsburgh mit Mark Streit, in diesem Frühjahr schieden sie in der Startrunde überraschend gegen Dallas (2:4) aus.