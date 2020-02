Huttwil verstärkt sich mit Maxime Baud

Der abstiegsbedrohte MSL-Club Huttwil hat sich für den Rest der Saison im Tor mit Maxime Baud (22) verstärkt. Der Franzose mit Schweizer Lizenz wurde in Biel ausgebildet, spielte in der letzten Saison für den Ligakonkurrenten Martigny und zuletzt in Nizza in der französischen Liga. Baud hat für die sechs Spiele der Abstiegsrunde unterschrieben und soll mithelfen, die Oberaargauer vor dem Absturz in die 1. Liga zu bewahren.