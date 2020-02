Hockeyspiele im Tessin hinter verschlossenen Türen Aufgrund des Coronavirus werden die National-League-Partien am Wochenende in Ambri und Lugano unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. red

Am Wochenende wird es für die Eishockeyzuschauer im Tessin keine Duelle zu sehen geben. (Bild: Freshfocus)

Das Coronavirus hat den Schweizer Sport erreicht. Die beiden Eishockeypartien der National League zwischen Ambri und Davos am Freitagabend und das Tessinerderby am Samstag zwischen Lugano und Ambri werden ohne Zuschauer stattfinden. Die gaben die Tessiner Behörden bei einer Pressekonferenz bekannt.

Bereits in Italien, wo das Virus bereits Todesopfer gefordert hatte, brachte die Krankheit den Sportkalender durcheinander. Spiele der Serie A mussten abgesagt werden, ausserdem findet die Partie zwischen Inter Mailand und Ludogorets Rasgrad in der Europa League ohne Zuschauer auf den Rängen statt. Und nun auch das Tessin, wo am Dienstag der erste Corona-Infizierte im Land bekannt wurde.

Besonders die Partie zwischen Lugano und Ambri birgt hohen sportlichen Wert. Die Luganesi kämpfen in den letzten drei Runden der Qualifikationsphase noch um einen Playoff-Platz. Ambri hingegen hat keine Chance mehr, sich für die Finalrunde der letzten Acht zu qualifizieren.

Sollte es in den nächsten Tagen zusätzlich zu Spiel-Verschiebungen oder zu Absagen kommen und würde deshalb der Playoff-Start am 7. März zeitlich in Gefahr sein, müssten sich die Clubs unter einander auf eine Lösung einigen. Die Verschiebung von Spieldaten aufgrund von Gründen höherer Gewalt ist nicht im Reglement der Liga festgeschrieben.

