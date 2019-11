Gäbe es hier diesen Kult, sie wäre ein Star

Das Intro-Video der Huskies auf der ehemaligen Video-Wand der New Jersey Devils.



Und die Vielfalt und Tiefe der Statistiken, die auf den Medienplätzen vor dem Spiel und in jeder Pause mit Updates ausgehändigt werden, übertreffen jene der offiziellen Zahlen der National League problemlos.

Das Spielniveau ist beachtlich, das Tempo hoch, es sind hier zwei Teams am Werk, die offensiv agieren wollen. Herumtaktieren, unendliche, das Spiel verzögernde Querpässe der Verteidiger beim Aufbau gibt es nicht. «So wollen wir spielen», sagt Müller, die als Center der ersten Linie der Huskies eine Hauptrolle in allen Situationen hat.

Schon nach vier Spielen (mittlerweile sind deren 12 absolviert) zeigt sich auf dem Statistikblatt: Alina Müller dominiert in der Offensive auch bei den Huskies.



Engagiert ist die Winterthurerin, einmal in Fahrt, ist sie für die Gegnerinnen kaum zu stoppen, sie kreiert in fast jedem Shift Torchancen für ihre Mitspielerinnen. Misslingt ihnen oder ihr selbst eine Aktion, ist der Ärger der Schweizerin augenblicklich anzusehen, ihre Spielfreude ist genauso ausgeprägt wie der Ehrgeiz.

«Ich arbeite daran, mich nicht so oft aufzuregen», gesteht Müller. Emotionen seien aber ein Teil ihres Spiel, sie sei Perfektionistin, wolle immer gewinnen. Auch darum zog Müller 2018 in die USA. Sie war zwar schon MVP und Topskorerin an Olympischen Spielen, sie erzielte 2014 in Sotschi das Schweizer Bronze-Tor.

????ALINA MUELLER GOALLLLLLL????Mueller gets the #HowlinHuskies started with a goal at the 6:48 mark in the first period! Northeastern leads 1-0. pic.twitter.com/sMJJKh57G1 — Northeastern Women’s Hockey (@GoNUwhockey) 19. November 2019

Alina Müllers Tor zum 1:0 letzten Dienstag beim Bostoner Stadt-Derby gegen die Eagles der Boston University. (Video: Northeastern University/Twitter)



Vorbildfunktion für Schweizer Mädchen



Mit 21 Jahren hat sie schon erstaunlich viel erreicht – sie wolle aber immer noch besser werden: Sie vergleiche sich mit den Allerbesten, wie der Kanadierin Marie-Philip Poulin: «Sie ist mein Vorbild, ich möchte alles können, was sie kann. Da sehe ich noch einen Riesenabstand.»