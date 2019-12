Freestyle, die unerwünschte Disziplin

Natürlich gab es Analysebedarf in der Langnauer Garderobe. 20 Minuten waren in Zug erst gespielt, 0:3 lagen die Emmentaler gegen den EVZ zurück – eine Konsequenz individueller Fehler. «Wir haben uns dann gesagt, dass eigentlich gar nicht alles so schlecht gewesen war», fasste Larri Leeger nach Spielschluss zusammen, «aber wir sind sehr hart bestraft worden. Natürlich mussten wir unbedingt die Anzahl Fehler reduzieren.»