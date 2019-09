«Es ist an den Spielern, das Steuer herumzureissen»

Was war der Hauptgrund für die Niederlage gegen Zug?Andrew Ebbett:

Die frühen Gegentreffer brachten uns in Rücklage. Überhaupt kriegen wir derzeit zu viele Tore. Wenn du fünf Tore zulässt, wie uns das in dieser Doppelrunde gleich zweimal widerfahren ist, gewinnst du nicht viele Spiele.