Eine weitere Zürcher Aufholjagd

Die Aufholjagd nach einem Albtraumstart. Die bangen Sekunden zu Beginn der Verlängerung, als Davos in Überzahl spielen konnte. Und die nicht enden wollende Konsultation der Videobilder durch die Linesmen nach Pius Suters Siegestor, nachdem HCD-Coach Wohlwend seine Challenge wegen eines möglichen vorangegangenen Offsides der Zürcher genommen hatte.

Der Abend schrieb viele Geschichten. Zum Beispiel jene, dass beide Teams es aus eigener Kraft auf Platz 1 hätten schaffen können. Die einzige Konstellation, die Servette an der Spitze beliess, war ein Overtime-Sieg der Lions, und genau diese traf ein. Eine andere besondere Story betraf mit Axel Simic jenen Zürcher Stürmer, der sonst kaum die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auch gestern lange nicht: Als 13. Stürmer in die Partie gestartet, erhielt er 40 Minuten lang keine Sekunde Eiszeit. Doch dann fielen Severin Blindenbacher und Marcus Krüger verletzt aus und Simic erbte den Platz des Verteidigers im Powerplay und jenen des Stürmers beim 5 gegen 5. Dann schoss Simic das 3:3, es war sein erstes Tor für die Lions seit seinem Wechsel letzten Sommer von den Junioren Lausannes zum ZSC.

Einfach – und kompliziert

Überrascht sei er gewesen, dass er plötzlich ran durfte, sagte Simic nachher. Mehr als ein paar Schritte alleine auf dem gereinigten Eis vor dem Schlussdrittel blieb ihm nicht zum Warmlaufen. «Das ist Kopfsache. Ich gab dann einfach 100 Prozent. Plötzlich war der Puck im Slot, und ich schoss ein Tor.» Manchmal kann Eishockey sehr einfach sein. Oder auch sehr kompliziert.

Denn zunächst betrieben die Lions in diesem Spitzenspiel ein wenig Selbstzerstörung. Zuerst kickte Phil Baltisberger den Puck ins eigene Tor. Dann fiel Blindenbacher als hinterster Zürcher ohne Fremdeinwirkung um. So stand Aaron Palushaj plötzlich alleine vor dem verdutzten ZSC-Goalie Joni Ortio. Natürlich war das alles ungewollt, Missgeschicke, wie sie auf rutschiger Unterlage halt passieren können. Dennoch hatten es die Lions zum fünften Mal hintereinander nicht nur geschafft, das 0:1 zu kassieren, sie lagen früh 0:2 zurück, gespielt waren zwei Minuten.

Mutig, forsch, angriffslustig

Was für die Lions sprach: Sie schüttelten den Startfrust schnell ab. Wie schon so oft führte die Zürcher ein Unterzahlspiel zurück in die richtige Bahn. Denn kurz nach dem 2:0 spielte Davos auch noch Powerplay, da drohte der totale ZSC-Fehlstart. Doch die Lions spielten ihr Penalty-Killing so wie sie das unter Rikard Grönborg stets tun: Mutig, forsch, angriffslustig, für den Gegner mühsam und ungewohnt. Danach waren die Lions im Spiel, dominierten den Rest des Startdrittels teilweise krass.