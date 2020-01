Ein Nuller im Bonus-Spiel

Was ein Geburtstag so alles auslösen kann. Am 21. Januar 2017 wurde Lino Martschini 24, mit einem Hattrick gegen den SCB beschenkte sich der Zuger gleich selbst. Gestern wurde der Nationalspieler 27 – und schien wieder beflügelt zu sein.

Martschini war der Wirbelwind, der er hin und wieder ist auf dem Eis, und er zeigte den 6428 Zuschauern in der Zentralschweiz, was man mit Handgelenk und Hockeystock anstellen kann. In Überzahl traf er herrlich ins hohe Eck, es war das 2:1 fürs Heimteam gegen die SCL Tigers. Und auch wenn das Tor erst bei Spielhälfte fiel, war es bereits die Entscheidung.