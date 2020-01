Ein durch und durch frustrierender Abend für die Tigers

Lausannes Spezialität bei Führungen hatten Langnaus Fans bereits im Oktober erleben dürfen, als der LHC in der Ilfishalle zu einem 3:1 gekommen war. Diesmal wurde alles noch extremer, das Leiden für die Tigers-Anhänger schmerzhafter.

Das stete Anrennen

Weil wenn Lausanne seinen Fünfer-Riegel in der Mittelzone formiert, gibt es für alle in der Halle wenig zu lachen. Was in den restlichen 17 Minuten des Mitteldrittels folgte, wirkte wie die Bebilderung von Musik ab einer defekten Schallplatte: Es geschah immer wieder dasselbe. Für Statistik-Fans wäre aufregend gewesen zu zählen, wie oft Langnau in der Mittelzone an diesem Riegel hängenblieb. Damit ist auch vieles gesagt über den Unterhaltungswert der Partie.

Es wirkte hilflos, wie die Tigers versuchten, irgendetwas zu kreieren. Die Brechstangen-Version durch die Mitte brachte nichts, scharfe Pässe via Bande hinter den Riegel immerhin einen Aufreger: Als Toms Andersons plötzlich alleine auf Stephan ziehen konnte, lief bereits Minute 37.

Bad News hatte es für Langnau schon am Mittag gegeben. Beim Warm-up verletzte sich Yannick Blaser, er wird zwei Wochen ausfallen. Damit fehlen den Tigers beide Teile ihres Aggressivduos in der Abwehr, da Sebastian Schilt schon länger an einer Gehirnerschütterung laboriert.