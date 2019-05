«Dieses Thema stört mich gewaltig»

Kommen solche Gedanken auf?

Ich war am Freitag am Kongress des Weltverbands IIHF, kenne mittlerweile 90 Prozent der Präsidenten anderer Nationen. Am häufigsten hörte ich: «Swiss timing! Swiss timing, my friend!» Das Zeitmesssystem der WM stammt aus der Schweiz.

Die Schweiz war vier Zehntelsekunden vom Halbfinal entfernt. Ist das die bitterste Niederlage in Ihrer Funktion als Direktor?

Definitiv ja. Die Resultate widerspiegeln in unserer Sportart nicht immer die Wahrheit. Wie im Vorjahr holten wir in der Gruppenphase gegen die Top-Nationen nur einen Punkt. Und doch sind wir ihnen spielerisch näher gekommen. Ich wusste: Passt alles zusammen, dann können wir jeden Gegner schlagen – ausser vielleicht die Russen. Deshalb bin ich sehr enttäuscht.

Die Enttäuschung ist bei allen gross. Aber als Sie Ihr Amt im Winter 2015 antraten, hatte das Nationalteam noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen.

Die Nationalmannschaft drohte weiter an Attraktivität einzubüssen. Es drohte, noch mehr Wicks und Blindenbachers zu geben; Spieler, die mit nicht einmal 30 Jahren sagen: «Wir spielen nicht mehr für die Schweiz.» Wir haben einen Katalog von Massnahmen entwickelt, wie wir das Nationalteam wieder attraktiv machen können. Alles wurde niedergeschrieben. Blicke ich nun auf die Papiere, sehe ich, dass vieles umgesetzt worden ist und funktioniert hat. Wenn ich an die Fans in Bratislava denke…jetzt werde ich emotional…(unterbricht, wischt sich Tränen aus den Augen)…nach den Niederlagen gegen Schweden und Russland waren Tausende von Schweizern vor dem Stadion am Singen. Das macht mich stolz, stolz auf die Mannschaft.

Gehen Ihnen die Ereignisse nah, weil es Ihre letzte WM in dieser Rolle ist?

Nein. Mich berührt, dass wir bei den Fans so viel Freude auslösen konnten. Mit der Konkurrenz durch andere Sportarten, durch E-Sports, da musst du die Leute heutzutage emotional berühren können. Wenn uns das mit unserem Eishockey gelingt, berührt das auch mich, gibt mir mehr zurück als Siege. Ich bin überzeugt, dass die Art und Weise, wie wir spielen, genau richtig ist: mutig, attraktiv, schnell, kreativ.

«Das Know-how aus den Clubs muss bei Bedarf dem Nationalteam zur Verfügung stehen.»

Das Nationalteam ist populär, die Heim-WM steht an, und ausgerechnet jetzt verlassen Sie den Verband. Weshalb?

Die Frage wurde mir oft gestellt. Ich kann sie nicht beantworten. Bei den ersten Gesprächen mit Davos sagte mein Herz: Das musst du machen. Ich dachte keine Sekunde daran, was ich aufgebe. Ich sah das Neue – und das Neue in Davos reizt mich wahnsinnig.