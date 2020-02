«Dieses Spiel stimmt mich zuversichtlich»

Simon Moser, ist ein Punkt gegen Zürich nach diesem Spielverlauf zu wenig? In unserer Situation ist dieser Punkt sicher zu wenig, ja.

Der SCB verspielte zweimal eine Zwei-Tore-Führung. Was lief im Mitteldrittel schief? Wir agierten in der defensiven Zone zu nachlässig und liessen so viele Turnovers zu. Offensiv haben wir auch nach dem 3:1 Chancen kreiert. Aber vielleicht fehlte der letzte Ehrgeiz, hinten die Arbeit zu verrichten.