Diem, Leeger und Blaser verlängern bei den SCL Tigers

Stürmer Nolan Diem verlängert seinen Vertrag bei den SCL Tigers um ein Jahr, wie der Club in einer Mitteilung schreibt. Der 26-jährige Stürmer sei ein zuverlässiger Zweiweg-Center mit viel Power und einem grossen Herzen.«Ich bin froh, dass wir Nolan für eine weitere Saison bei uns haben, denn er passt sehr gut zu den Tigers. Er hat ein unbändiger Wille und sein Potential noch nicht ausgeschöpft», wird Sportchef Marco Bayer in der Mitteilung zitiert. Gleich um zwei Jahre hat Larri Leeger seinen Vertrag verlängert. Der 33-Jährige zeigte in den letzten zwei Jahren bei den Tigers sehr konstante Leistungen und kommt in der laufenden Meisterschaft nach 20 Meisterschaftsspielen bereits auf 7 Scorerpunkte (2 Tore / 5 Assists). «Larri ist ein routinierter Verteidiger mit starken läuferischen Fähigkeiten und kann das Spiel sehr gut lesen», meint Bayer zur Vertragsverlängerung.