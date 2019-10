«Die meisten Leute denken eh, für mich sei Feierabend»

Plötzlich doch die Schweiz?



Doch was, wenn das Glück nicht mehr anklopft beim Schweizer? Wenn das Angebot der Islanders ausbleibt? Eine erste persönliche Deadline hat er sich für Ende Oktober gesetzt. «Dann schaue ich die Situation mit meiner Ehefrau und meinem Agenten an, wie es weitergehen soll.» Ergibt sich gar nichts, könnte wider Erwarten und der öffentlichen Meinung eine Rückkehr in die Heimat doch noch Thema werden.

Nein, das schliesse er nicht mehr aus, auch wenn in der Schweiz ein Konsens herrsche, dass er nie mehr dort spielen würde: «Selbst meine Eltern riefen kürzlich an, sagten: ‹Hier meinen alle, du hörest jetzt auf mit dem Eishockey›», erzählt Sbisa. Und trotzig fügt er an, dass eh die meisten Leute glauben würden, «dass für mich in der NHL Feierabend ist.»

«Dann sagte ich mir: ‹Ich gebe auf, ich gehe heim›»



Das Gegenteil will er nun beweisen. Er sagt: «Ich weiss dass, ich in dieser Liga spielen kann.» Und auch: «Ich habe noch genug im Tank für die NHL.» Sein Körper habe sich letzte Saison erholen können, nach den vielen Verletzungen in seiner Karriere sei dies vonnöten gewesen. Nun fühle er sich physisch besser denn je. Doch was hat diese Saison 2018/19 mental mit Sbisa angestellt? 81 Mal überzählig – kann sowas an einem Spieler spurlos vorbei gehen?

Sbisa beschreibt seinen persönlichen Teufelskreis so: «Wenn du nie spielst, beginnst du zu überlegen, dich zu fragen: ‘‹Bin ich nicht gut genug?› Und sobald du beginnst, nachzudenken, geht es nur noch bergab.» Ja, er habe diese Tiefpunkte erlebt: «Dann sagte ich mir: ‹Ich gebe auf, ich gehe heim.› Doch dann wachte ich am nächsten Morgen auf und sagte mir: ‹Hör auf mit diesen Gedanken!› Das war eine Challenge.»

Zwei Dinge helfen Sbisa. Es geht ihm nicht mehr ums Geld, er hat finanziell ausgesorgt, gut 20 Millionen Dollar brutto hat er seit 2008 in der NHL verdient. Und er habe in diesen elf Jahren so vieles durchgemacht, alles gesehen, alles erlebt, sagt Sbisa. «Ich habe darum das Gefühl, dass mir eigentlich nichts mehr passieren kann. Natürlich stimmt das so nicht. Aber dennoch: Ich habe nichts mehr zu verlieren, kann nur noch gewinnen.»

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



