Der Teufelskreis der SCL Tigers

Ob sich so auf die Dauer ein Strichkampf erfolgreich bewältigen lässt? Zumal auch die Personalsituation nicht optimistisch stimmt. Mit Yannick Blaser und Sebastian Schilt fehlte am Samstag jenes Abwehr-Duo, das so sehr für Kampfkraft, geblockte Schüsse, Drecksarbeit, also mehr oder weniger die DNA der Tigers steht. Und jener kleine Teil, der in der Offensive für Glanzlichter sorgen soll, wird derzeit derart extrem beansprucht, dass ein Einbruch befürchtet werden muss.

Ausländer laufen am Limit

Offenbar fehlt die Breite im Angriff, nur so lässt sich erklären, dass die Tigers nach dem Ausfall von Center Nolan Diem in Genf gegen Lausanne freiwillig nur elf Stürmer einsetzten, wovon zwei (Rüegsegger und Andersons) kaum Eiszeit erhielten.

Und die hauptsächlich beanspruchten Angreifer, zu denen nebst Berger vor allem die Ausländer Robbie Earl, Chris DiDomenico, Harri Pesonen und Ben Maxwell zählen, stehen sehr häufig auf dem Eis, über 20 Minuten sind zuletzt zur Regel geworden. DiDomenico (23:22 Minuten, 20:31, 28:01, 24:10, 23:04) und Maxwell (26:21, 19:17, 27:28, 24:28, 23:16) wurden in den letzten fünf Spielen regelrecht ausgepresst.

«Natürlich wäre es gut, könnten wir mit vier Linien spielen», sagte Berger am Samstag. «Aber an der Energie lag es nicht gegen Lausanne», fügte er an und hatte angesichts des Plus an Spielanteilen seiner Mannschaft nicht einmal Unrecht. Allerdings spielte der LHC ein sehr passives Eishockey, während der nächste Gegner, der ZSC, aktiv, mit viel Laufarbeit und Forechecking auftritt.

Kann das gut kommen für Langnau? Berger bleibt optimistisch, verweist auf die Kehrseite der Medaille, die in diesem Falle eine positive ist für die Tigers: «Wenn wir systemtreu spielten, nicht spekulierten, dann hatten wir immer eine gute Chance auf den Sieg.»