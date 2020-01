Der SCB steht in Davos massiv unter Druck

Mit den Siegen von Gottéron in Lausanne und von Ambri gegen die SCL Tigers sowie der Heimniederlage des SC Bern gegen Servette hat sich die Situation am Strich noch einmal zugespitzt. Am Sonntag bekommt der Meister in Davos die Gelegenheit, mit dem Kantonsrivalen aus Langnau den Platz zu tauschen und über den Strich zu klettern. Sollten die Mutzen hingegen im Bündnerland ohne Zähler bleiben, würde ihre Lage noch brenzliger. Der Vorsprung auf Gottéron, das bisher einen Match weniger ausgetragen hat, beträgt derzeit nur zwei Einheiten.