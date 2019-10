Der SCB reist nach Lappland

Die Achtelfinal-Auslosung in der Champions Hockey League hat dem SC Bern kein Duell mit einem anderen Schweizer Club beschert. Das Team Kari Jalonens trifft am 12. oder 13. sowie am 19. oder 20. November auf Lulea.

Lulea liegt in Schwedisch-Lappland; nach den Trips nach Oulu und Skelleftea in der Gruppenphase wird die nächste Reise sogar also noch etwas höher in den Norden führen. Finanziell ist es kein gutes Los, muss der SCB doch einen teuren Charterflug organisieren.