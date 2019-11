Der SCB im Gegenwind

Draussen windet es heftig. Drinnen sagt Thomas Rüfenacht: «Wir müssen diesen Sturm aushalten und überwinden.»

Der Angreifer des SC Bern denkt nicht ans Wetter, vielmehr an die Redewendung: «When it rains, it pours» – was so viel bedeutet wie: Ein Unglück kommt selten allein. Soeben hat der SCB gegen Zug trotz 3:0 Führung 4:5 nach Penaltys verloren. Zudem wurde das Verletztenbulletin um einen Namen erweitert: Daniele Grassi fällt mit Schlüsselbeinbruch für acht Wochen aus.