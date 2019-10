Der Meister hat Mühe, aber zeigt Moral

Und jetzt? Müht sich der Titelverteidiger ab. Obwohl derselbe Trainer an der Bande steht. Obwohl das Gros der Equipe zusammengeblieben ist. Obwohl das System dasselbe ist, noch immer jeder Spieler auf dem Eis wüsste, was seine Aufgabe wäre. Was Bern bietet, ist zwar häufig spektakulär, aber nicht mehr so erfolgreich.

Am Samstag lag der SCB gegen Genf viermal in Rückstand und triumphierte am Ende doch noch, 5:4 nach Verlängerung. Weil etwas Wichtiges gegenüber der letzten Saison unverändert ist: Die Mannschaft kämpft - und sie zeigt Moral. Trainer Kari Jalonen sagte: «Wir leben nicht in einer perfekten Welt. Aber jeder Sieg bringt uns zurück auf den richtigen Weg.»

Arcobello hält Bern im Spiel, Andersson auf Trab

Am Samstag wäre der Stadion-DJ in der Postfinance-Arena nicht falsch gelegen, hätte er ab und an ein Stück der Ersten Allgemeinen Verunsicherung abgespielt. Beim SCB unterläuft zurzeit irgendwo irgendwem immer ein Fehler, was Auswirkungen hat auf Struktur und Abstimmung.

Weil die Gegner dies erkannt haben, setzen sie den Meister früh unter Druck, um Fehler zu provozieren. Servette gelang dies zu Beginn ausgezeichnet. Maillard reagierte am Boden liegend schneller als Blum und spitzelte die Scheibe zu Douay - 0:1.

Im zweiten Drittel profitierte Wingels von einem Wechselfehler. Später umkurvte Genfs Captain Rod den neuen SCB-Ausländer MacDonald - der formstarke Untersander bugsierte den Puck beim Rettungsversuch über die Linie.

Dass die Berner im Spiel blieben, hatten sie Arcobello zu verdanken. Wie am Vortag in Biel gelangen dem Mittelstürmer zwei Tore. Zudem hatte er beim 4:4 sowie beim Siegtor den Stock im Spiel.

Bei jedem Treffer des US-Amerikaners dürfte neben der Freude im Berner Publikum ein bisschen Wehmut aufkommen. Arcobello verlässt den Club nach der Saison in Richtung Lugano.

Eine Vertragsverlängerung eines wichtigen Spielers konnten die Berner noch nicht vermelden. Verteidiger Andersson liegt ein gut dotiertes Angebot vor - aber eben nicht nur vom SCB. Der Schwede mit Schweizer Lizenz wird sich in Bälde entscheiden.

Gegen Genf sorgte er für den emotionalen Ausbruch des Abends. Servette hatte soeben das vermeintliche Siegtor erzielt (Fehr, 59. Minute), als Andersson den Puck 44 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit zum 4:4 ins Netz knallte.

Das war wichtig für die Berner, zweifellos. Noch lieber wäre ihnen aber, Andersson würde mit derselben Überzeugung zum Kugelschreiber greifen.